Москва, 19 июня, 2019, 09:19 — ИА Регнум. В Москве на улице Кантемировская прошел митинг против строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) столицы. Протестная акция состоялась 18 июня и собрала порядка двух сотен граждан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве

Главным требованием митингующих стала отмена строительства объекта по тому проекту, который есть сейчас. Граждане убеждены, что ЮВХ существенно ухудшит условия их жизни. К этому приведёт вырубка насаждений, непосредственная близость трассы к домам, а также снос нескольких тысяч гаражей. Ещё одной проблемой является проведение магистрали через могильник радиоактивных отходов в районе Москворечье-Сабурово. Строительные работы на данном участке создают угрозы радиационного заражения, считают экологи и физики-ядерщики. Именно этому аспекту участники акции уделили особое внимание.

Дарья Антонова ИА REGNUM Протестная акция собрала порядка двух сотен граждан

Чтобы подчеркнуть опасность распространения радиации, протестующие держали в руках плакаты, изображающих людей в противогазах и одетых в резиновый костюм против химической и радиационной атаки. Такие агитационные материалы были подписаны соответствующими лозунгами: «#Хордам нет» «ЮВХ — смерть районам» «Хорда — убийца района».

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве

Этой же тематике были посвящены растяжки на трибуне, с которой выступали организаторы митинга и эксперты. Растяжки гласили: «Радиация уничтожает нацию», «Мы за экологически чистый город, радиации нет», «Дадим детям шанс дышать чистым воздухом, хордам нет», «МКАД под окнами — убийство нас и наших детей».

Однако и помимо радиации, хорда сулит жителям прилегающих территорий немало других проблем, заявил в ходе своего выступления общественный деятель Дмитрий Сараев.

«Мы все хотим жить в нормальных условиях. Те градостроительные планы, которые осуществляет правительство Москвы, на самом деле убивают среду обитания каждого из нас. ЮВХ идёт от Битцы через Чертаново, Царицыно, Сабурово, Печатники, Текстильщики, и трасса во многих местах идёт вдоль жилых домов. А в Сабурово идёт через место захоронения отходов радиоактивного производства. И московские власти это прекрасно знают. Они спроектировали хорду таким образом, чтобы это было удобно строителям, бизнесу, чиновникам», — сказал он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве

Общественник отметил, что во многих местах хорда идёт буквально в нескольких метрах от квартир граждан, которым не посчастливилось оказаться по соседству с магистралью, сопоставимой, заметил Сараев, своими размерами с МКАД. Активист также заявил, что в ряде районов, где проходит ЮВХ, есть альтернативные маршруты для трассы. Однако власти Москвы не планируют использовать их.

«Альтернативные маршруты затрагивают интересы коммерческих организаций. С коммерческими организациями связываться никто не хочет. Поэтому проще вырубить леса, уничтожить скверы и детские площадки. Делают так, как удобнее чиновникам и строителям», — пояснил выступающий.

Слова Сараева поддержал муниципальный депутат района Лефортово Павел Тарасов.

«Насколько нужно быть чуждым для города человеком, чтобы предлагать такие проекты? Кто-нибудь из вас, когда для себя что-то проектировал бы, стал проектировать дорогу в 15−20 метрах от окон? Вы стали бы делать проект, по которому пойдут потоки мусоровозов около жилых домов?» — спросил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве

Муниципальный депутат также напомнил про радиоактивную зону на месте возможного строительства ЮВХ.

«Нормальному человеку может в голову прийти прокладывать магистраль через такое место? Самый главный вопрос: почему у нас до сих пор в руководстве города находятся люди, которые в состоянии принимать нерациональные, неадекватные и незаконные решения. Ведь прокладка трассы в таких условиях — без отступа от жилых домов, с грубейшим нарушением санитарных требований, с проходом через территорию заражения — это же всё грубейшее нарушение законов», — заявил муниципальный депутат.

Причина сложившейся ситуации, по мнению Тарасова, в том, что московские власти не чувствуют зависимости от населения.

На акции вели сбор подписей против строительства ЮВХ. Вокруг столов с подписными листами был ажиотаж.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Ожаровский

«Хорду планируется строить прямо по месту размещения радиоактивного грунта, где официально установлены места под названием «очаги радиоактивного загрязнения». Кому пришло в голову, вместо того чтобы законсервировать или ликвидировать эти могильники радиоактивных отходов, строить там мост и трассу? Говорят, в Москве есть мэр. И, говорят, это сильный хозяйственник. Пусть приедет сюда, придёт с нами на этот берег и прикажет, чтобы никакой стройки не было, пока есть могильник», — заявил физик-ядерщик Андрей Ожаровский.

По словам эксперта, перед тем как приступать к строительным работам в данном районе, следует подготовить проект ликвидации или консервирования могильника радиоактивных отходов и вынести его на публичные слушания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве

Кульминацией мероприятия стало прочтение резолюции против экологической политики столичных властей. Также граждане записали на видео обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в проведении независимой экспертизы по строительству магистрали.

Как сообщало ИА REGNUM, на предполагаемом участке строительства ЮВХ в районе Москворечье-Сабурово общественники и экологи в ходе проверки обнаружили зону, где уровень радиации превышал норму в десятки раз. Впоследствии наличие опасных изотопов подтвердила проверка МЧС. По мнению экспертов, строительные работы на этом участке могут привести к тому, что радиоактивные вещества попадут в Москву-реку, которая расположена всего в нескольких десятках метров от данной территории, и в воздух в виде пыли. Пока неизвестно, будут ли предприняты какие-либо меры для предотвращения возможной угрозы распространения радиоактивного грунта при строительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Митинг против строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ) в Москве

Строительство может стать причиной изъятия недвижимости граждан в подмосковном посёлке Битца. По словам местных жителей, вместе с их домами ради строительства магистрали могут снести и единственный в России православный храм Великомученицы Марины.

Инициативная группа смогла собрать более 25 тысяч подписей против строительства ЮВХ и передала копии документов в столичную мэрию.