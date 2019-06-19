Петропавловск-Камчатский, 19 июня, 2019, 03:12 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Тихом океане возле Командорских островов, сообщает «Камчатка-информ» со ссылкой на представителей Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

NASA Камчатка. Вид из космоса

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался в 75 километрах к западу от села Никольское на острове Беринга. Очаг подземных толчков залегал на глубине 47,1 километра. Отмечается, что жители Камчатского края землетрясения не ощутили, пострадавших не было. Угроза цунами не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая недалеко от побережья Камчатки в Охотском море было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2. Очаг подземных толчков располагался на глубине 410 километров. Пострадавших и разрушений не было, угроза цунами не объявлялась.