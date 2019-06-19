Каракас, 19 июня, 2019, 03:01 — ИА Регнум. Венесуэла получила 24 тонны гуманитарной помощи с медикаментами от Международного комитета Красного Креста (МККК), заявил глава венесуэльского минздрава Карлос Альварадо в эфире телеканала Velezolana de Television.

Лекарства

«Вместе с этой партией общий объем помощи от МККК составил 48 тонн, а с учетом медикаментов и хирургических материалов из России и Китая — 569 тонн», — заявил он.

По словам Альварадо, гуманитарная помощь помогает Боливарианской Республике в условиях блокады со стороны Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня генпрокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении сторонников американской марионетки Хуана Гуайдо по подозрениям в хищении средств, выделенных на гуманитарную помощь жителям Боливарианской Республики. По версии следствия, они были вовлечены в коррупционную схему, в рамках которой деньги присваивались при помощи фальшивых чеков.