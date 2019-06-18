Бамако, 19 июня, 2019, 02:34 — ИА Регнум. Не менее 41 человека погибли в результате нападения вооруженных боевиков на две деревни в центре Мали, сообщает агентство Reuters.

Цитата из к/ф «Падение Чёрного ястреба». Реж. Ридли Скотт. 2001. США — Великобритания В Африке

Сообщается, что 17 июня неизвестные вооруженные люди напали на деревни Йоро и Гангафани. Отмечается, что нападавших было около ста человек, они приехали на мотоциклах сначала в деревню Йоро, где убили не менее 24 человек, а затем напали на Гангафани, где убили 17 местных жителей. По предварительной версии, нападавшие принадлежали к народности фулани и напали на представителей народности догон.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня объединенные силы Мали и Франции провели операцию на севере западноафриканской страны. В ходе спецоперации были уничтожены 20 боевиков, предположительно, из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).