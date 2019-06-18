Москва, 19 июня, 2019, 02:12 — ИА Регнум. Два жилых частных дома загорелись в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы, сообщает пресс-служба столичного ГУ МЧС РФ.

Moscow.mchs.ru Пожар в Рязановском

Сообщается, что возгорание двух домов на одном участке произошло в районе 21:25 по московскому времени в поселении Рязановское. Огнем была охвачена площадь в 200 квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать пожар, однако в результате возгорания пострадал житель соседнего дома. Его госпитализировали.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня в Ростове-на-Дону произошел пожар в двух частных жилых домах. Общая площадь возгорания составляла 200 квадратных метров. В результате пожара пострадали два человека, они были госпитализированы.