Мадрид, 19 июня, 2019, 01:46 — ИА Регнум. Десять человек были задержаны испанскими правоохранительными органами по подозрению в финансировании террористических группировок в Сирии и отмыванию денег, сообщает пресс-служба МВД Испании.

Contando Estrelas Испанские полицейские

Сообщается, что подозреваемые были задержаны в ходе спецопераций в испанских городах Мадриде, Валенсии и Толедо. В ней участвовало около 350 сотрудников силовых ведомств Испании, а также сотрудники Европола. В ходе операции были задержаны десять человек, еще 12 человек находятся под подозрением.

По версии испанского МВД, во главе преступной организации стоит клан выходцев из Сирии, который занимался подделкой финансовых документов. Они сознательно занижали доходы, а разницу отправляли в «черную кассу», из которой и отправлялась часть денег в сирийскую провинцию Идлиб, где жили сообщники преступников, связанные с террористами из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).