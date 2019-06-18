Москва, 19 июня, 2019, 01:27 — ИА Регнум. Прошедший в Москве фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» посетили порядка 5,7 млн человек. Об этом сообщили 18 июня в пресс-службе столичной мэрии.

Moscowseasons.com Фестиваль «Времена и эпохи»

Отмечается, что в фестивале приняли участие две тысячи реконструкторов из России и 14 зарубежных стран, в том числе Австралии, Белоруссии, Великобритании, Венгрии, Германии, Канады, Израиля, Италии, Мексики, Польши, Словакии, Турции, Франции, Чехии.

Moscowseasons.com Фестиваль «Времена и эпохи»

В рамках фестиваля было проведено 550 реконструкций сражений, две тысячи партий в игры различных исторических эпох, а также сотни концертов, исторических мастер-классов.

Moscowseasons.com Фестиваль «Времена и эпохи»

Напомним, фестиваль «Времена и эпохи» проходил в Москве с 7 по 14 июня. Мероприятия прошли на 40 различных площадках столицы. Гости фестиваля могли совершить путешествие по 14 историческим эпохам Древнего мира, Средневековья, Нового и Новейшего времени. В этом году фестиваль проводился в Москве уже в девятый раз.