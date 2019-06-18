Нью-Йорк, США, 19 июня, 2019, 01:14 — ИА Регнум. Решение перевести экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в тюрьму в Нью-Йорке было отменено из-за вмешательства американского минюста, сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Винсент Ван Гог. Прогулка заключенных (фрагмент). 1890

По их словам, первый заместитель генпрокурора США Джеффри Розен направил в прокуратуру Нью-Йорка письмо по делу Манафорта. В письме сообщалось, что ведомство тщательно отслеживает перемещения осужденного на семь с половиной лет экс-главы предвыборного штаба Трампа.

Позднее руководство федерального Бюро тюрем Соединенных Штатов решило выступить против перевода Манафорта в нью-йоркскую тюрьму «Райкерс-Айленд». Его решили оставить отбывать заключение в федеральной тюрьме Канаан штата Пенсильвания.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня стало известно о намерениях прокуратуры штата Нью-Йорк перевести Пола Манафорта в тюрьму «Райкерс-Айленд». Желание перевести экс-главу предвыборного штаба Трампа возникло у прокуратуры в связи с необходимостью вызывать его на допросы по новым обвинениям в махинациях на рынке жилья.