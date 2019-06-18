Москва, 19 июня, 2019, 00:57 — ИА Регнум. Новый рейтинг лучших университетов мира, подготовленный британской компанией Quacquarelli Symonds, свидетельствует о растущей конкурентоспособности российских вузов. Об этом заявил министр науки и высшего образования России Михаил Котюков.

Nsu marketing Здание Новосибирского государственного университета

«За последние несколько лет произошло значительное расширение представительства российских университетов в ведущих мировых рейтингах, и это говорит о качественных изменениях, происходящих в российском образовании», — приводит слова министра пресс-служба Минобрнауки.

По мнению Котюкова, особенно важно, что это расширение «происходит в наиболее значимых рейтинговых диапазонах».

Министр обратил внимание, что только за последний год число российских вузов, входящих в топ-400 институционального рейтинга QS, увеличилось с 10 до 13, в топ-500 — с 15 до 16, а в топ-300 устойчиво входит пять российских университетов, которые за год упрочили свои позиции.

«Положительная динамика в топ-300, топ-400, топ-500 подтверждает существенный потенциал российских университетов и их возрастающую конкурентоспособность», — отметил глава Минобрнауки.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в новый рейтинг лучших университетов мира QS World University Rankings вошли 25 российских вузов. Пятёрку лучших среди них составили Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Томский государственный университет и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.