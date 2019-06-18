Москва, 19 июня, 2019, 00:21 — ИА Регнум. Граждане Тайваня, прибывающие в Россию через порт Владивосток, смогут оформлять визы в электронном виде. Соответствующее распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева обнародовала 18 июня пресс-служба правительства.

Kaspersky Владивосток. Порт

«В перечень иностранных государств, гражданам которых при прибытии в Россию через пункты пропуска свободного порта Владивосток оформляются визы в форме электронного документа, включён Тайвань», — говорится в сообщении.

Как отмечается, решение об этом было принято в целях активизации торгово-экономических связей, туристических и культурно-гуманитарных обменов между Россией и Тайванем, а также в целях привлечения дополнительных инвестиций в регионы Дальневосточного федерального округа.

Напомним, правительство России весной 2017 года утвердило перечень иностранных государств, гражданам которых при прибытии в страну через порт Владивосток оформляются обыкновенные однократные деловые, туристические и гуманитарные визы в форме электронного документа.

Ранее в этот перечень уже были включены 18 государств: Алжир, Бахрейн, Бруней, Индия, Иран, Катар, КНР, КНДР, Кувейт, Марокко, Мексика, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сингапур, Тунис, Турция и Япония.