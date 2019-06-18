Кишинёв, 18 июня, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Парламент Молдавии принял решение, что всеобщие местные выборы в стране пройдут 20 октября. Как передаёт ИА REGNUM, за это решение проголосовали социалисты и блок ACUM, а правящая Демпартия — против.

Иван Шилов ИА REGNUM

Демократы заявили, что новые власти затягивают проведение местных выборов, которые можно организовать уже в конце августа или в начале сентября. Тем не менее фракция ДПМ в итоге проект поддержала.

Предыдущие всеобщие местные выборы прошли в Молдавии 14 июня 2015 года.