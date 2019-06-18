Лондон, 18 июня, 2019, 23:56 — ИА Регнум. Бывший глава британского МИДа и основной кандидат в премьер-министры Великобритании Борис Джонсон уверен, что страна «серьёзно поплатится», если Brexit снова будет отсрочен, 18 июня передаёт агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

«Мы должны выйти 31 октября, — заявил Джонсон журналистам. — Если мы не сделаем этого… мы все серьёзно поплатимся».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 18 июня Джонсон выиграл второй раунд голосования по «нокаут-системе» среди законодателей от Консервативной партии. В гонке за пост премьер-министра Великобритании осталось пятеро претендентов.

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