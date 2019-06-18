Филадельфия, США, 18 июня, 2019, 23:54 — ИА Регнум. Прокуратура восточного округа американского штата Пенсильвания сообщила об изъятии около 16,5 тонны кокаина на сумму свыше миллиарда долларов. В порту американского города Филадельфия задержано судно с 16,5 тонны кокаина на борту, сообщается 18 июня на официальной странице прокуратуры восточного округа штата Пенсильвания в Twitter.

Iuic.info Морской порт Филадельфия

Общая стоимость изъятой партии наркотиков на чёрном рынке оценивается в сумму свыше миллиарда долларов.

«Федеральные власти изъяли порядка 16,5 тонны кокаина с большого судна в порту Packer Marine в Филадельфии. Это самая большая партия изъятых наркотиков за всю историю восточного округа Пенсильвания», — указано в сообщении местной прокуратуры.

Экипаж судна, перевозившего наркотики, задержан. Ведётся следствие.