Дамаск, 18 июня, 2019, 23:29 — ИА Регнум. Незаконные вооруженные формирования в Сирии вновь нарушили режим прекращения огня, обстреляв 11 населённых пунктов в сирийских провинциях Латакия и Хама, сообщил 18 июня на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Ali Almazawi Хама, Сирия

По информации центра, за сутки джихадисты обстреляли три поселения в провинции Хама и восемь населённых пунктов в провинции Латакия.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Шмайса, Айн-Эн-Наур, Мамухия, Кермель, Хамрат, Сафсафа, Кара-Джагез и Икко провинции Латакия, Джалама, Кафер-Яхут и Хаммамият провинции Хама», — сказал Алексей Бакин.

Наряду с этим, российский Центр продолжает раздачу продовольственных наборов и организацию медицинской помощи нуждающимся жителям Сирии.