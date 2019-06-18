Киев, 18 июня, 2019, 23:25 — ИА Регнум. На Украине в отношении бывшего президента республики Петра Порошенко заведено уже пятое уголовное дело. Об этом сегодня, 18 июня, сообщил журналистам бывший заместитель главы администрации свергнутого президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

По словам Портнова, Государственное бюро расследований Украины возбудило пятое уголовное дело в отношении экс-президента страны Петра Порошенко.

В этом деле Порошенко обвиняется в фальсификации документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций в Верховной раде и, как следствие, — в незаконном назначении кабинета министров.

Портнов напомнил, что в сентябре 2015 года постмайданная коалиция распалась и из неё вышла фракция «Радикальной партии» Олега Ляшко, а затем, в феврале 2016 года, фракция «Батькивщины» и «Самопомщи». В итоге у пропрезидентского блока осталось 217 мандатов вместо необходимых для формирования правительства 226.

Но, несмотря на такой расклад, Порошенко все равно предложил Раде назначить нового премьер-министра Гройсмана и членов правительства. По данным Портнова, эти действия сопровождались внесением в официальные документы заведомо ложных сведений о якобы наличии коалиции.

Это, в свою очередь, дает основания утверждать, что Порошенко совершил действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, что является преступлением по украинскому законодательству. Кроме того, Порошенко можно обвинить в злоупотреблении властью и служебным положением.