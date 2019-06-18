Благовещенск, 18 июня, 2019, 23:24 — ИА Регнум. Важный этап пройден в реализации крупного российско-китайского нефтяного проекта Амурского газоперерабатывающего завода (AGPP). Две колонны реакционной установки погружены на грузовой корабль «Ваньбаолун» в порту Тяньцзиня и отправлены в российское Приморье, сообщает 18 июня Синьхуа.

Gazprom.ru Сварка первого стыка газопровода «Сила Сибири»

Строительство AGPP, являющегося вспомогательным проектом в рамках газопровода «Сила Сибири», а также призванного решить долгосрочные проблемы газоснабжения Восточной Сибири и Дальнего Востока, осуществляется Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Амурский завод будет состоять из шести линий по очистке природного газа, трех линий по производству сжиженного гелия и трех — газового конденсата. Годовая проектная мощность составит 2,6 млн тонн этана, 10 тыс. тонн гелия и 1,6 млн тонн конденсата.