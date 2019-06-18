Анкара, 18 июня, 2019, 23:20 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна «очень скоро» получит российский системы ПВО С-400, 18 июня передает агентство Reuters.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Эрдоган

Эрдоган также подтвердил, что «сделка неотменяема», о чем он уже говорил с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, покупка Турцией комплекса ПВО у России привела к резкому недовольству Вашингтона. Пентагон остановил поставки Турции истребителей F-35.

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