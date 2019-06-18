Лондон, 18 июня, 2019, 23:13 — ИА Регнум. Британское издание Daily Mail опубликовало материал с фотографиями о Шестом ежегодном Севастопольском бале офицеров, который вызвал бурную реакцию читателей газеты.

Mil.ru Севастопольский офицерский бал

Данное мероприятие было посвящено пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В мероприятии участвовали около тысячи человек, в том числе 150 офицеров с женами и 130 гражданских пар. Бал посетили атташе 15 иностранных государств.

На читателей западной прессы произвели впечатление фотографии нарядно одетых людей, особенно стройных женщин. Многие в комментариях отмечали, что для них вид стройных женщин в бальных платьях и без татуировок стал «глотком свежего воздуха».

Другие читатели отметили, что в странах бывшего СССР вообще много красивых женщин, чего нельзя сказать о странах Запада, где стандарты красоты давно размыты.

«Очень эффектное мероприятие. Много хорошо воспитанных, утонченных и элегантно одетых мужчин и женщин», — написал один из читателей.