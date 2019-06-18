Москва, 18 июня, 2019, 23:02 — ИА Регнум. Посол Швейцарии в Российской Федерации Ив Россье на церемонии открытия обновленного комплекса зданий дипломатической миссии его страны в Москве прочёл стих, состоящий из русских поговорок. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает телеканал RT.

Mid.ru Выступление Сергея Лаврова на торжественной церемонии открытия реконструированного комплекса зданий Посольства Швейцарии в Москве

Стихотворение получилось довольно странным и состояло, в частности, из 14 фразеологизмов, в числе которых: «Конь в пальто», «дед Пихот», «нет худа без добра».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который присутствовал на церемонии и известен своим остроумием, в шутку процитировал Иву Росье ещё одну поговорку, которая, по мнению главы российского внешнеполитического ведомства, могла бы пригодиться представителю Швейцарии в том случае, если против него будут введены санкции.

«Волков бояться — в лес не ходить», — сказал Сергей Лавров.