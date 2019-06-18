Вашингтон, 18 июня, 2019, 22:31 — ИА Регнум. Бывший и.о. министра обороны США Патрик Шэнахэн прокомментировал решение о своей отставке, ранее озвученное президентом США Дональдом Трампом, 18 июня передает агентство Reuters.

Defense.gov Патрик Шэнахэн

Сообщается, что Шэнахэн сам попросил Трампа об отставке по семейным обстоятельствам.

«К сожалению, тяжелая и глубоко личная семейная ситуация, сложившаяся давным-давно, усугубилась», — говорится в заявлении Шэнахэна.

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