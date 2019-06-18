Тегеран, 18 июня, 2019, 22:17 — ИА Регнум. В минувший понедельник, 17 июня, Иран сообщил, что в течение 10 дней выйдет за рамки лимита по хранению обогащенного урана, обозначенного в ядерном соглашении. Если так и произойдет, это будет первым нарушением пакта, заключенного Ираном с ведущими мировыми державами в 2015 году, пишет испанское издание El Pais. Нынешний шаг направлен на то, чтобы надавить на других участников соглашения и добиться от них компенсации отказа США от договора. Но в настоящий момент он создает препятствия усилиям европейских стран в этом русле и предполагает риск еще большего обострения отношений с Вашингтоном.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная программа Ирана

«Мы увеличили в четыре раза производство обогащенного урана. Обратный отсчет до преодоления отметки в 300 килограммов на хранении начался сегодня, и мы превысим этот лимит в течение 10 дней, 27 июня», — заявил представитель Организации по ядерной энергии Ирана Бехруз Камальванди. Его слова были опубликованы местными СМИ.

Камальванди обратился к прессе из головного офиса в Араке — именно вывод из строя аракского тяжеловодного реактора был одним из ключевых пунктов ядерного соглашения 2015 года. Спикер также добавил, что в течение двух с половиной месяцев будет превышен другой пороговый показатель — 130 тонн тяжелой воды, которые Ирану разрешено иметь в распоряжении.

Если слова Камальванди окажутся правдой, то Иран серьезно нарушит соглашение, ограничивающее его право на хранение как обогащенного урана, так и тяжелой воды — во избежание возможного обращения к созданию атомной бомбы. Однако исламская республика больше не видит смысла в соблюдении договора, с тех пор как США вышли из него в одностороннем порядке в прошлом году и возобновили санкции с целью добиться от Ирана пересмотра условий пакта. В результате президент Хасан Рухани заявил 8 мая этого года, что его страна перестает соблюдать ограничения.

«Еще есть время [спасти соглашение], если европейские страны будут действовать», — сказал Камальванди. Таким образом он повторил призыв Рухани к остальным участникам соглашения (Соединенному Королевству, Франции, Германии, России и Китаю) найти способ позволить Ирану продолжать продажу нефти и осуществлять банковские операции. Глава парламентского комитета по ядерной политике Мохтаба Золнур зашел еще дальше и воскресил старую угрозу выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, если европейцы не спасут соглашение 2015 года.

Пока что Ирану удалось только увеличить международную обеспокоенность. Германия настоятельно призвала Тегеран продолжить выполнение своих обязательств, а Великобритания предупредила, что в случае превышения лимитов она рассмотрит «все варианты» (по сообщению Reuters). Между тем Израиль воспользовался случаем, чтобы попросить ведущие державы ужесточить санкции в отношении Ирана еще больше. Следующие шаги иранского президента ожидаются 6 июля, когда истекут данные им мировому сообществу 60 дней.