Мадрид, 18 июня, 2019, 22:13 — ИА Регнум. «После бесконечного перехода через пустыню у Испании появилась беспрецедентная возможность. В правительстве — как нынешнем, так и предыдущем — достигнут почти полный консенсус насчет того, что страна недостаточно представлена на высшем уровне в ЕС и не занимает должностей, соответствующих ее демографическому значению, экономике, зарекомендовавшему себя европеизму и конструктивным стремлениям», — пишет СМИ. Испанцы считают, что их притязания и интересы не принимаются в расчет в той мере, в какой они того заслуживают. В результате возникло единодушное убеждение, что такое положение дел должно измениться.

La Moncloa — Gobierno de España Педро Санчес и Эммануэль Макрон

«Испания всегда этого хотела, а сейчас дуют благоприятные ветры — за счет Брексита и популистского дрейфа в итальянском правительстве, которые расчистили место. Кроме того, результаты выборов поместили Педро Санчеса на водительское место в машине европейской социал-демократии», — подчеркивает El Mundo.

При этом в кругах чиновников, дипломатов и аналитиков циркулируют различные страхи. Первый из них — что партнеры Испании, возглавляющие Евросоюз и ведущие свою игру уже шесть десятилетий, преуспели в этом искусстве, в то время как для испанцев оно до сих пор остается сложным. Второе растущее опасение связано с тем, что Санчес позволит себя соблазнить Макрону и лишится к концу партии своей выигрышной позиции.

Испания всегда оглядывалась на свою северную соседку, ища указаний, ориентиров и образцов, признает издание. В министерстве иностранных дел и в Социалистической партии есть крайне «франкофильское» течение, за которым стоят долгие десятилетия традиции. «Мы не учимся, мы вверяем себя, слушаем их безнаказанно снова и снова. Если в Европе и есть проблема для Испании, так это Франция, которая постоянно ставит палки в колеса. При энергетическом взаимодействии она мешает нам присоединяться к решениям или группам Германии, и так во всем, — объясняет высокопоставленный источник из европейских институтов власти. — Они [французы] делают с нами то же, что мы делаем с Португалией, а мы все равно возвращаемся за новой порцией».

В последние недели Санчес и Макрон то и дело встречаются. Они вместе ужинали в Париже сразу после местных и европейских выборов, чтобы начать планировать будущее Европы, до этого виделись в Румынии, а после — на Мальте и в Брюсселе.

«Сходство выглядит изрядным, соблазн — огромным: Испания и Франция вместе противостоят немецкому могуществу в Европе, чтобы сбить спесь с Ангелы Меркель и покончить с институциональной монополией Европейской народной партии. Два молодых лидера, оба европеисты, лицо либералов и социал-демократов, которые хотят возродить континент», — отмечает El Mundo.

«Это ловушка, одна из книжных. Франция всегда стремится к чему-то подобному: они дразнят нас, а потом идут в Берлин и договариваются с канцлером», — высказался по этому поводу ветеран испанской дипломатии.