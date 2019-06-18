Санкт-Петербург, 18 июня, 2019, 22:08 — ИА Регнум. Для этого ОСК скупила акции девяти верфей, среди которых «Выборгский судостроительный завод», «Завод «Красное Сормово», «Балтийский завод», «ПСЗ «Янтарь», «33-й судоремонтный завод», «Адмиралтейские верфи», «Светловское предприятие «ЭРА», «Северное производственное объединение «Арктика» и «Центр судоремонта «Звездочка». В подавляющем большинстве корпорация увеличила свою долю от 90 до 100%. Исключение составило лишь ПАО «Завод «Красное Сормово» (с 3,7% до 35,1%).

Карина Саввина ИА REGNUM Спуск корабля на воду

Таким же образом ОСК увеличила свою долю применительно к проектным бюро — «Конструкторское бюро «Рубин-Север», «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» и «Специальное конструкторско-технологическое бюро по электрохимии с опытным заводом».

Подобные действия в корпорации объясняют переходом с трехуровневой на двухуровневую структуру, что должно повысить качество и оперативность управления всей финансово-экономической и производственной деятельности.

Отказ от услуг «дочек» и их ликвидация были анонсированы руководством ОСК еще в 2017 году. По словам экспертов, запуская подобный процесс, ОСК просто убирает промежуточные звенья и будет управлять структурой напрямую.

В настоящее время также решается судьба АО «Южный центр судостроения и судоремонта».

Заявленная оптимизация проходит на фоне серьёзных финансовых проблем, которые переживают верфи корпорации. По данным «Метагазеты», совокупная «дыра» в балансе крупнейших судозаводов Петербурга и Ленобласти («Адмиралтейские верфи», «Балтийский завод», «Северная верфь», «Средне-Невский судостроительный завод» и «Выборгский судостроительный завод»), составила свыше 10 млрд рублей.

При этом их совокупная прибыль по итогам 2018 года едва превысила 400 млн рублей (в 2017 г. — 3,3 млрд).

По факту только два предприятия стабильно работают с прибылью — поставщик углепластиковых минных тральщиков «Средне-Невский судостроительный завод» и «Адмиралтейские верфи», строящие неатомные подводные лодки для российского и иностранных флотов.

Самый большой убыток в 1,108 млрд рублей у создателя дизельных ледоколов — «Выборгского судостроительного завода». «Балтийский завод», строящий атомные ледоколы для Северного морского пути, получил убыток 1,032 млрд рублей. У поставщика корветов и фрегатов «Северной верфи» убыток в размере 431 млн рублей.