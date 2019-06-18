Москва, 18 июня, 2019, 21:55 — ИА Регнум. Несколько дней тому назад на мое имя неожиданно пришел ответ из Аппарата Комитета Совета Федерации по международным делам Федерального Собрания Российской Федерации, подписанный его руководителем В. В. Ратниковым, на мое обращение более чем 15-летней давности с просьбой подтвердить действенность положений Указа Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1947 года «Об изменении Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года», объявившего 3 сентября днем всенародного торжества — Праздником Победы над Японией и нерабочим днем. Было установлено: «Считать день 3 сентября — праздник Победы над Японией — рабочим днем». К письму-ответу была приложена подготовленная в Правовом управлении Аппарата Совета Федерации «Справка по вопросу действия в настоящее время Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года», в которой юристы после тщательного изучения вопроса подтвердили и без того очевидный факт, о котором не раз заявляли, в том числе в опубликованном в августе 2018 года ИА REGNUM прямом Обращении к Президенту Российской Федерации, подписанном более чем сотней политических, военных деятелей, ветеранов войны и ученых России, о том, что день 3 сентября — праздник Победы над Японией никто установленным российским законодательством порядком не отменял.

Павел Фёдорович Судаков. Капитуляция японской армии.

Вопрос был поставлен в связи с тем, что Праздник Победы над Японией по каким-то причинам не был включен в перечень памятных дат России, установленных Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», и с тем, что с тех пор День Победы над Японией на общероссийском уровне официально перестал отмечаться, а акцент был перенесен на 2 сентября — день окончания Второй мировой войны — без указания, кем и с кем велась эта война, и благодаря кому она была завершена на 1−1,5 года раньше прогнозировавшегося американцами срока.

Конечно, то, что, несмотря на прошедшие полтора десятилетия, позитивный, юридически обоснованный ответ все же пришел, вызывает у меня и моих единомышленников вполне объяснимое удовлетворение. Четко себе представляю, что, конечно же, без активной наступательной позиции информационного агентства РЕГНУМ во главе с Модестом Колеровым и моих коллег — соучредителей Межрегионального общественного движения «За территориальную целостность России. Русские Курилы», возглавляемого известным ученым-японоведом Анатолием Кошкиным, и председателя Сахалинского отделения Российского географического общества Сергея Пономарева такой ответ на мое обращение вряд ли был бы вообще подготовлен. Считаю, однако, что успокаиваться нам на этом нет никаких оснований: впереди очередная годовщина Победы над Японией, а через год с небольшим и 75-летний юбилей этой Победы, решающий вклад в ускорение достижения которой внесли советские воины в ходе Маньчжурской стратегической наступательной операции, Сахалинской наступательной операции и Курильской десантной операции (8 августа — 2 сентября 1945 года). Необходимо добиться поддержки мероприятий, связанных с Днем Победы над Японией, со стороны государственных органов и широкой общественности. Очень важно с учетом растущих реваншистских претензий со стороны Японии не допустить пересмотра международно принятых итогов той войны, закрепивших справедливый возврат в лоно России Южного Сахалина и Курильских островов.

Вячеслав Зимонин