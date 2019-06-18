Киев, 18 июня, 2019, 21:49 — ИА Регнум. Главный редактор портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не признал свою вину по озвученному обвинительному акту на заседании украинского суда сегодня, 18 июня. Об этом сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«На сегодняшнем заседании по окончании обвинительного акта Кирилл не признал свою вину, заявил о том, что это абсурдные обвинения. Также во время заседания Кирилл просил разъяснить ему ряд непонятных тезисов, которые заложены в обвинительном акте», — рассказал адвокат Доманский.

Но украинский суд так и не смог разъяснить «непонятные тезисы», так как тоже совершенно не понимает, что сторона обвинения имела в виду. Суд даже заявил, что ему самому было бы интересно узнать, на что государственное обвинение будет ссылаться при доказательстве выдвинутых тезисов, содержащихся в обвинительном акте.

Напомним, Вышинский был арестован на Украине по сфабрикованному против него делу о государственной измене. Обвинения против Вышинского строятся на основании его честной журналистской работы.