Вашингтон, 18 июня, 2019, 20:51 — ИА Регнум. Министерство обороны США планирует выделить $250 млн на дополнительную подготовку вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба Пентагона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Наставник

Данные средства пойдут на оснащение подразделений ВСУ и консультативные услуги по наращиванию боевого потенциала украинской армии.

В Пентагоне также отметили, что помощь США для украинской армии будет продолжена и впредь. Более того, с 2014 года общая сумма этой военной помощи для ВСУ со стороны США составила уже $1,5 млрд.