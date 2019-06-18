Кострома, 18 июня, 2019, 20:45 — ИА Регнум. Посол Молдавии Андрей Негуца посетил Костромскую область. Как сообщает пресс-служба администрации области, в Костроме дипломат встретился с губернатором Сергеем Ситинковым.

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В ходе переговоров стороны «обсудили вопросы сотрудничества в области экономики, торговли, образования и культуры». Андрей Негуца заявил о желании расширить объемы сотрудничества между Молдавией и Костромской областью.

«Мы хотели бы увеличить экспорт фруктов, овощей и вин на территорию Костромской области. Что касается импорта из Костромской области в Молдову, то 57% — это ювелирные изделия. Если дальше развивать наши связи, то, несомненно, должна идти речь о туризме. Было бы неплохо организовать переговоры наших туроператоров», — отметил посол Молдавии.

По словам замгубернатора Костромской области Юрия Макова, Молдавия может стать одной из стран, куда область сможет продавать несырьевой экспорт. В частности речь идёт о продукции деревообработки, минеральных удобрениях, ювелирных изделиях и запасных частях для двигателей.

Справка ИА REGNUM. За 2018 год внешнеторговый оборот между Костромской областью и Республикой Молдова составил 7,8 млн долларов США, что на 19% больше, чем в 2017 году. Город Кострома имеет соглашения о побратимских связях с молдавскими городами Сороки и Чадыр-Лунга. Еще одним побратимом осенью этого года должен стать Сынджерейский район. Он породнится с Красносельским районом Костромской области, неофициальной ювелирной столицей России.