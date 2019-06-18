Москва, 18 июня, 2019, 20:31 — ИА Регнум. Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») сомневается, что все сёла с населением до 30 человек попадут в программу комплексного развития сельских территорий, виной тому — данные Росстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

Рыжкова Анна ИА Красная Весна

«В России около 60 тыс. населенных пунктов с населением до 30 человек и есть серьёзные опасения относительно того, попадут ли они в реализацию госпрограммы комплексного развития сельских территорий, которую утвердило правительство», — отметил Неверов.

Минсельхоз приступает к паспортизации населенных пунктов, расположенных в сельской территории, чтобы получить реальную картину, указал парламентарий. В то же время, утверждает депутат, Федеральная служба государственной статистики, а точнее территориальные органы госстатистики, предоставляют неактуальные данные по сельским территориям, из них невозможно получить объективную картину. В частности, проблемы возникли с данными по Смоленской области.

«О каком тогда стратегическом планировании мы можем говорить? Мы хотим получить честный ответ на вопрос о том, что будет с такими деревнями, где проживает очень мало человек», — отметил Неверов.

Депутат обратил внимание на то, что власти субъектов РФ в первую очередь будут подавать заявки по райцентрам и крупным селам. В этой связи возникает вопрос, на что могут рассчитывать жители «микросёл».

В месте с тем Минсельхоз допускает продление до 2030 года госпрограммы комплексного развития сельских территорий, ограниченной 2025 годом. Программа может быть продлена в случае достижения положительных результатов.

Как следует из паспорта госпрограммы по комплексному развитию села, в 2020—2025 годах на её реализацию будет выделено 2,288 трлн рублей, из которых 1,061 трлн — средства федерального бюджета.

Читайте также: Госпрограмма «Развитие сельских территорий» обойдётся в 2,2 трлн рублей