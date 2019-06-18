Кострома, 18 июня, 2019, 20:26 — ИА Регнум. Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД России по Костромской области задержали злоумышленников, создававших фирмы-однодневки, используемые для обналичивания денежных средств, — сообщает областное Управление МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По версии следствия, группу возглавлял 36-летний костромич. В помощники он привлек еще двоих жителей города. 34-летний мужчина отвечал за подготовку платежных поручений и движение денежных средств, а 38-летняя женщина решала бухгалтерские и налоговые вопросы.

За год подозреваемые зарегистрировали на подставных лиц двадцать индивидуальных предприятий и десять фирм. На их счета переводились денежные средства, которые затем обналичивались под предлогом оказания несуществующих услуг. Деньги возвращались заказчикам, а исполнители брали процент за услуги.

В рамках предварительного расследования проведено более двадцати обысков в Костроме, Шарье, Судиславле и Московской области. Изъяты компьютеры, сотовые телефоны, бухгалтерская документация, печати, электронные носители информации, банковские карты, а также 3 миллиона рублей наличными.

Полиция считает, что за время деятельности подпольных финансистов через их руки прошло свыше 70 миллионов рублей, а полученный незаконный доход превысил 9 миллионов рублей. Все трое арестованы, возбуждено уголовное дело.

Это уже четвертое «крупное» дело костромских правоохранителей в кредитно-финансовой сфере. Так, в мае костромские полицейские изобличили четырех костромичей, которые через 10 фирм-однодневок незаконно обналичили более 120 миллионов рублей.