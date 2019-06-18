Вашингтон, 18 июня, 2019, 20:10 — ИА Регнум. Белый дом отрицает, что президент США Дональд Трамп намерен добиваться отставки главы Федрезерва Джерома Пауэлла, 18 июня передает агентство Reuters.

Dan Smith Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне

Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил журналистам, что Трамп не добивается никаких изменений в статусе действующего председателя ФРС США.

Кадлоу также заявил, что «ФРС независима» и будет принимать решение об изменении базовой процентной ставки «по своему усмотрению».

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