Москва, 18 июня, 2019, 20:06 — ИА Регнум. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые были приговорены к 18 и 17 месяцам тюрьмы соответственно по обвинению в хулиганстве и нанесении побоев, скорее всего, будут отправлены из следственного изолятора временного содержания в колонию железнодорожным транспортом. Об этом сегодня, 18 июня, сообщил журналистам начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Кокорин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кокорин и Мамаев были признаны виновными в хулиганских действиях, повлекших за собой вред здоровью. 8 октября минувшего года футболисты и их сообщники избили главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП НАМИ Сергей Гайсина, а также водителя сотрудницы Первого канала Ольги Ушаковой — Виталия Соловчука.

На данный момент нет информации о том, будут ли Кокорин и Мамаев отбывать наказание в одной колонии. ФСИН начнет этапирование осуждённых после того, как получит документы, подтверждающие вступление вынесенного в их отношении приговора в законную силу.