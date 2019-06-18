Москва, 18 июня, 2019, 20:03 — ИА Регнум. Ракеты перспективного российского зенитно-ракетного комплекса ПВО/ПРО С-500 способны поражать цели за пределами земной атмосферы, сообщил 18 июня РИА Новости замглавы концерна «Алмаз-Антей» Сергей Друзин.

SpaceX-Imagery Пуск ракеты

Он пояснил, что поражение баллистических ракет всех существующих типов требует способности работать там, где уже не действуют системы аэродинамического управления.

Такая способность ракет ЗРК С-500 «Прометей» делает его не только средством противовоздушной, но и противоракетной обороны.

Кроме того, Сергей Друзин отметил, что радиолокационные станции комплекса изготовлены без применения электровакуумных приборов, что обеспечивает им высокую надёжность и безопасность при использовании.

«Это система принципиально нового поколения. Основу локационных средств этой системы составляют локаторы, построенные на основе активных фазированных решеток, в которых отсутствует передающее устройство — сигнал формируется самой антенной», — пояснил Друзин.

Кроме того, Сергей Друзин отметил, что ситуация 1990-х годов, угрожавшая самому существованию отечественного военно-промышленного комплекса, преодолена и сейчас можно говорить о том, что новые решения отечественных конструкторов основываются не только на колоссальных научных заделах эпохи СССР.

Напомним, предшественник С-500, зенитно-ракетная система С-400, на данный момент считается самой эффективной системой ПВО в мире, и сам факт её появления на вооружении какой-либо страны способен резко поменять военно-политическую ситуацию в регионе.