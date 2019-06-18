Бессоновский район, Пензенская область, 18 июня, 2019, 19:52 — ИА Регнум. Заместитель генерального прокурора Сергей Зайцев 18 июня встретился с руководством Пензенской области, а также провел прием граждан в селе Чемодановка, где произошла массовая драка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Globallookpress Генеральная прокуратура России

Комплекс мер по решению ситуации в Чемодановке обсуждался с губернатором Иваном Белозерцевым, прокурором региона Натальей Канцеровой и главным федеральным инспектором по Пензенской области Дмитрием Каденковым. Планируемые и уже выполненные мероприятия включают выявление и задержание лиц, совершивших противоправные действия, организацию расследования уголовных дел, возбужденных в связи с этими событиями. Разработан план по нормализации обстановки в регионе.

Непосредственно в Чемодановке представитель Генпрокуратуры провел прием граждан. Жителей села волнуют проблемы благоустройства внутридомовых территорий, водоснабжения, медицинского обслуживания, возобновления работы отделения полиции в селе, постройки новой школы, ремонта дорог.

Областной и районной прокуратуре поручено детально разобраться с каждым из обращений и принять соответствующие меры.

В дальнейшем ситуацию в регионе и ход расследования уголовного дела будет контролировать управление Генпрокуратуры в Приволжском федеральном округе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вечером 13 июня между жителями села Чемодановка произошел массовый конфликт, в ходе которого пострадали пять человек, один из них умер в больнице вечером 14 июня. Отмечалось, что конфликт удалось приостановить только после того, как приехал наряд ОМОН. Зачинщики конфликта, отмечают очевидцы, убегая от правоохранителей, крушили всё на своем пути — окна, автомобили, заборы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на народном сходе в Чемодановке призвал решать конфликты мирным путем и пообещал, что все виновные будут наказаны. Полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров провёл в Пензе совещание по урегулированию ситуации в селе Чемодановка. По его словам, необходимо провести «компетентное и бескомпромиссное» расследование причин и обстоятельств происшествия, «максимально быстро стабилизировать ситуацию». Главе региона было поручено разработать дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в Чемодановке «на ближайшую перспективу с указанием ответственных лиц и источников финансирования». Кроме того, будет проведена проверка деятельности органов власти в этом населённом пункте.

В рамках расследования были доставлены в полицию более 170 человек для установления факта участия в массовой драке. Около 30 человек были задержаны.

Об инциденте доложено президенту РФ Владимиру Путину.

Накануне в Чемодановке 32 жителя Бессоновского района пришли на встречу с прокурором Пензенской области и руководителем следственного управления СКР по региону Дмитрием Матушкиным.

18 июня Первомайский районный суд Пензы арестовал 28 жителей села Чемодановка по делу о массовой драке. По словам представителя суда, под стражу заключены все 28 мужчин цыганской национальности, о которых ходатайствовало следствие.