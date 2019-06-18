Новосибирск, 18 июня, 2019, 19:42 — ИА Регнум. Доктор исторических наук, экс-вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой назвал своё участие в выборах мэра Новосибирска в качестве кандидата «вполне возможным», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Экс-вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой

«Идут консультации с партией «Справедливая Россия» о моём возможном выдвижении. Потому что это решение может быть только партийное. Такое предложение есть. В ближайшие дни будет совет, а в июле — конференция. Если партия примет решение, то я приму участие», — сказал Козодой в видеоинтервью новосибирскому блогеру Тимуру Ханову.

На вопрос, зачем он хочет участвовать в выборах, Козодой ответил, что это очевидно.

«Вы посмотрите, что в городе творится. Кому-то же надо этим делом заниматься. Для меня Новосибирск — это не чужой город. Я здесь 57 лет прожил, за исключением двух лет службы в армии. Здесь мои дети, здесь мои внуки. Если так ситуация складывается, надо же кому-то плечо подставить. У меня есть знания, у меня есть опыт», — подчеркнул Виктор Козодой.

Отметим, что 58-летний Виктор Козодой окончил исторический факультет Новосибирского государственного педагогического института. В период с 1990 по 1992 год был депутатом новосибирского городского Совета, затем год — заместителем председателя фонда имущества Новосибирска, с 1994 по 1997 — заместителем директора ЗАО «Сибтелеком», с 1997 по 2006 — генеральным директором Фонда развития политических технологий и прогнозирования «Сибирь-Форум». В 2004 году Виктор Козодой учредил Сибирскую академию управления и массовых коммуникаций, которая в 2016 году лишилась аккредитации. С 2005 по 2010 годы был депутатом Горсовета Новосибирска, а с 2010 по 2012 год — депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. Затем два года (с 2012 по 2014 год) являлся заместителем губернатора Новосибирской области Василия Юрченко (в 2014 году отрешенного от должности в связи с утратой доверия). И один год (до начала 2019 года) — временно исполняющим обязанности директора Института истории Сибирского отделения РАН.

Виктор Козодой принимал активное участие в протестах против повышения тарифов ЖКХ, городской ассамблее с обсуждением требований к будущему мэру и многих других.

Ранее сообщалось, что от СР на выборы мэра Новосибирска может быть выдвинут бывший вице-губернатор Новосибирской области, первый заместитель главы ФГУП УЭВ Андрей Филичев, экс-сенатор, экс-депутат Госдумы и экс-вице-мэр Новосибирска Иван Стариков или депутата Законодательного собрания Новосибирской области Олег Кочерга.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы мэра города Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года.

О своём желании участвовать в них ранее заявили действующий градоначальник Анатолий Локоть (КПРФ), руководитель штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Бойко (самовыдвижение), лидер регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин, руководитель фракции ЛДПР в Горсовете Новосибирска Евгений Лебедев, предприниматель Сергей Проничев («Партия Роста»), депутат Горсовета Наталья Пинус (самовыдвижение), член партии «Яблоко» Дмитрий Холявченко и бизнесмен Виктор Мокровицкий (самовыдвижение).