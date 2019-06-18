В работе Instagram снова произошел сбой
Вашингтон, 18 июня, 2019, 19:40 — ИА Регнум. В социальной сети Instagram снова произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.
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Пользователи из США, Великобритании, Франции, Португалии, Испании и Италии сообщают о различных проблемах в функционировании Instagram.
Уточняется, что больше всего проблем наблюдается с функционированием новостной ленты Instagram. Также есть проблемы с работой веб-сайте Instagram. Есть некоторые проблемы с авторизацией.
Стоит отметить, что в последнее время в работе Instagram также наблюдались сбои.