Грозный, 18 июня, 2019, 19:28 — ИА Регнум. Вопрос о границе между субъектами РФ — серьезный, и решать его надо со всей ответственностью, без провокаций и «гаданий на ромашке», чья где земля. Такое мнение 18 июня высказал председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Parlamentchr.ru Магомед Даудов

«…Руководство Чеченской Республики в вопросах территориальной принадлежности земель в ромашки не играет, нравится — не нравится. Сами не играем и другим не советуем», — заявил спикер парламента, комментируя заявление председателя Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова по инциденту со сносом дорожных знаков на территории Шелковского района Чечни.

Как сообщало ИА REGNUM, Шихсаидов 17 июня в ходе сессии Народного собрания Дагестана сообщил о том, что решение вопроса о границе между двумя субъектами перенесено на 2020 год. Он также отметил, что дагестанцы и чеченцы жили и будут жить в мире, а демонстрация силы при решении пограничного вопроса может лишь обострить отношения.

Напомним, в речи Шихсаидова прозвучало, что «в этой ситуации не нравится, если даже этот кусок земли принадлежит Чеченской Республике, а он на самом деле принадлежит ей, не стоило туда подтягивать вооружённых людей и демонстрировать силу».

«Как председатель комиссии по определению административной границы между Чечней и Дагестаном заявляю: ответственность за все, что произошло на территории Шелковского района Чеченской Республики в ночь с 10 на 11 июня ложится на руководство и правоохранительные структуры Республики Дагестан», — приводит слова Даудова пресс-служба парламента.

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По его словам, ни один из жителей Чечни «не позволил себе провокацию или какое-то другое действо, которое могло бы нарушить межнациональное согласие или бросить тень на дружественные отношения с братским народом Дагестана».

Что касается «вооруженных людей», о которых заявил Шихсаидов, то, по словам спикера Чечни, это были сотрудники МВД и Росгвардии, которые «выполняли свои законные обязанности по обеспечению правопорядка и не допустили новых провокаций».

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Если и должны быть какие-то претензии по этому поводу, то у чеченской стороны, подчеркнул Даудов, так как вооруженные люди, организовавшие несанкционированный митинг, находились именно на территории Чеченской Республики.

«Кто меня сопровождает при передвижении по территории своей республики, вооружены ли они и сколько их, я отвечаю только перед своими избирателями и перед законом. На своей «пяди» мы в соответствии с законом сами решаем, что делать, когда и как!» — подытожил Даудов.

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