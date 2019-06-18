Дамаск, 18 июня, 2019, 19:20 — ИА Регнум. 19 июня джихадисты предприняли большое наступление, чтобы выбить Сирийскую арабскую армию из гор Аль-Завия на юго-западе Идлиба. Наступательные действия начались со штурма оборонительных позиций правительственных сил в городе Касабия, расположенного на юго-западе провинции Идлиб. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Минобороны России Война

В ходе ожесточенных боев боевики из группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понесли тяжелые потери. По информации военного источника издания, в ходе атак джихадистов на Касабию, Кафр-Худ и Джамле сирийская армия уничтожила по меньшей мере два танка, две боевые машины пехоты и три автомобиля. Террористы также понесли тяжелые потери в живой силе, около 25−35 человек.

Военный источник добавил, что катастрофический провал наступления боевиков на юго-западе Идлиба откроет дорогу Сирийской арабской армии для начала контрнаступления в этом районе.

Кроме того, сирийские военные собираются начать массированное наступление на ключевую вершину Таль-Малах. Сирийская армия надеется захватить эту вершину и вновь открыть главную дорогу из Аль-Скалабии на Мхарде.