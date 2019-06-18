Киев, 18 июня, 2019, 19:15 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что позиция Киева в отношении реализации проекта «Северный поток — 2» является «диаметрально отличной» от позиции Германии.

Gov.ua Владимир Зеленский и Ангела Меркель

Об этом он заявил в ходе встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель сегодня, 18 июня, в Берлине, сообщает пресс-служба украинского президента.

«Вместе с тем мы благодарны за готовность к взаимному диалогу со стороны Германии по этому непростому вопросу… Сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирование в украинских хранилищах — это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы. Это цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного европейского газового рынка», — цитирует пресс-служба заявление Зеленского.

На брифинге после встречи Зеленский заявил, что он получил подтверждение от Меркель насчет того, «чтобы украинская ГТС была заполнена газом».

Он также напомнил, что в этом году заканчивается контракт по транзиту российского газа через территорию Украины:

«Сейчас мы ведем переговоры. И я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут, и я уверен, что мы договоримся, и никто Украине не будет, простите за такие слова, выкручивать руки».

В свою очередь канцлер Германии подчеркнула, что вопрос строительства «Северного потока — 2» и транзита газа через территорию Украины являются «тесно связанными».

«Я постоянно говорила российскому президенту, что для меня вопрос транзита газа через Украину имеет очень важное значение. Президент Путин меня всегда уверял, что он знает об этом», — сказала она.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на брифинге в Берлине заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Зайберт заявил следующее:

«С нашей точки зрения, продолжение роли Украины как транзитного государства является необходимостью. Мы этого требуем. В наших абсолютных интересах — и это наше требование — чтобы транзит был и в дальнейшем возможным».

4 июня в Брюсселе Зеленский обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой вопрос энергетической безопасности, заявив, что одним из важных направлений взаимодействия стран на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской газотранспортной системы и противодействия «Северному потоку — 2».