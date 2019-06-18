Москва, 18 июня, 2019, 18:40 — ИА Регнум. С 19 по 30 июня в рамках празднования школьных выпускных по всей России пройдет федеральная акция «Твой ход». Благодаря ей молодые люди узнают об открывшихся перед ними возможностях и сделают шаг к раскрытию своего потенциала. По словам организаторов, мероприятия акции помогут определить профессиональные и личные цели, зарядиться мотивацией, найти единомышленников.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной в парке Горького, Москва

Основным агрегатором всех активностей станет начавший работу сегодня интернет-портал «Твой ход», где будут собраны фото и видео с выпускных по всей стране, а также самые интересные посты тематических онлайн-акций. По хештегу #ТВОЙХОД выпускники смогут рассказать о своих мечтах и планах на будущее.

В рамках акции #Яв2029 будет возможность написать письмо себе в будущее на сайте rsv.ru или заложить «Капсулу времени» в школе. Участники представят себя через 10 лет — кем они планируют стать, чего достичь и как видят свой жизненный путь. Эти послания можно будет оставить в школах с обещанием вернуться на первый юбилей выпуска (2029 г.) или автоматически получить на свою электронную почту.

Челлендж #ВыпускникГода окунет участников в прошлое и даст возможность поделиться забавными историями со своих последних школьных вечеров. Под хештегом #СпасибоУчитель выпускники смогут рассказать об интересных моментах школьных лет, любимых преподавателях и даже позвонить им в «прямом эфире».

Онлайн-марафоны будут проходить на площадках социальных сетей «ВКонтакте» и Instagram. Помимо этого, сообщество «Ночной Контакт» в социальной сети «ВКонтакте» проведет прямой эфир и подарит всем выпускникам новый тематический стикер-пак.

В эти дни молодых людей поздравят известные личности. Ректоры крупнейших российских университетов запишут видеообращения и расскажут о выдающихся выпускниках своих вузов и их первых шагах к успеху. А команда Black Star и участники телешоу «Песни на ТНТ» представят неформальный гимн выпускников 2019 года.

Более 30 мотивационных встреч состоится в разных городах России: о своем жизненном пути расскажут известные спортсмены, журналисты, блогеры, предприниматели, ученые, финалисты конкурса «Лидеры России». Они ответят на вопросы выпускников и раскроют секреты, как решиться на важный шаг, не бояться перемен, искать мотивацию и вдохновение.

В рамках акции «Твой ход» в университетах будут организованы специальные квесты для абитуриентов, которые помогут познакомиться с историей и особенностями учебных заведений, а в московском метро пройдет массовый танцевальный флешмоб.