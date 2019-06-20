Минск, 20 июня, 2019, 03:07 — ИА Регнум. Белорусский президент Александр Лукашенко последовательно ротирует кадры в силовом блоке. Очередным громким эпизодом стало отставка министра внутренних дел Белоруссии Игоря Шуневича. Чем объяснить странный рок, нависший над белорусскими силовиками, рассказывает автор ИА REGNUM Георгий Шкловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Времена меняются, а в отношении Белоруссии они могут измениться довольно резко. Россия отказывается дотировать республику, а все структуры, имеющиеся в Белоруссии, выстроены именно под эту схему. Судя по поведению белорусской верхушки, официальный Минск энергично прощупывает возможности комфортнее улечься под Запад, вплоть до того, что министр Шуневич мог пасть жертвой жесткого высказывания в адрес гей-сообщества — на Западе это неприлично, и поэтому руководитель МВД, ратующий за традиционные ценности, не мог далее считаться соответствующим западническому курсу.

Но происходящее в силовых структурах, если оно действительно является подготовкой к «вступлению Белоруссии в сообщество цивилизованных стран» (перефразируя Горбачева), станет только первым аккордом политической пьесы. Ведь впереди, в таком случае, выполнение требований МВФ — а они, как известно, на странах сказываются очень сурово.

Читайте статью Георгия Шкловского «Белоруссия: Лукашенко зачищает силовиков».