Нижний Новгород, 18 июня, 2019, 17:53 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде на территории исторического комплекса пакгаузов на Стрелке, которая будет трансформирована в концертный зал под открытым небом, состоятся два гала-концерта звезд мировой оперной сцены в рамках международного фестиваля искусств «Стрелка». Также впервые здесь пройдет церемония вручения федеральной премии «Инновация-2019», сообщили ИА REGNUM в правительстве Нижегородской области.

Пресс-служба организаторов премии «Инновация» Проект концертного зала на Стрелке

Ожидается выступление лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» заслуженной артистки России Надежды Павловой (сопрано, Россия), обладателя Maria Callas Prize, W.D. Fassbaender Prize for young baritones Димитриса Тилякоса (баритон, Греция), солистка At Teatro Colón Гуадалупе Барриентос (меццо-сопрано, Аргентина), солиста Большого театра Бориса Рудака (тенор, Белоруссия). В сопровождении симфонического оркестра под управлением лауреата конкурсов им. Сергея Рахманинова (2008, Лос-Анджелес, США) и Александра Скрябина (2008, Гроссето, Италия) дирижера Артема Абашева прозвучат арии из опер Вольфганга Амадея Моцарта, Гаэтано Доницетти, Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Петра Чайковского, Камиля Сен-Санса и Жоржа Бизе.

Идея фестиваля — «Классическое искусство в постиндустриальном городе». Согласно проекту, фестиваль планируется проводить и в дальнейшем, приглашая ведущие хоровые коллективы, симфонические оркестры и звезд-исполнителей мирового уровня. В последующие годы планируется расширять список участников фестиваля и площадок его проведения. Однако в 2019—2021 годах фестиваль будет проводиться на Стрелке.

«В городе есть замечательное советское и дореволюционное индустриальное архитектурное наследие, которое может стать импульсом для современного искусства… Такие крупные международные фестивали становятся лицом региона, позволяя вывести не только культуру, но и экономику региона на качественно новый уровень», — отметил куратор фестиваля Алексей Трифонов, подчеркнув уникальность Нижнего Новгорода.

Вместимость концертного зала под открытым небом составит 1,2 тыс. человек. Уже сейчас можно приобрести билеты на оба концерта, цена варьируется от 1,8 тыс. до 5 тыс. рублей.

Пресс-служба организаторов премии «Инновация» Площадка проведения мероприятия

Кроме того, 29 июня здесь состоится церемония вручения главной награды в области современного искусства в России, учрежденной Министерством культуры РФ — федеральной премии «Инновация».

"Пакгаузы изначально были частью открытых общественных пространств — выставок. Сегодня нужно вновь вернуть этим прекрасным сооружениям их первоначальное предназначение. Церемония вручения федеральной премии на Стрелке станет продолжением целого ряда культурных традиций», — считает губернатор Глеб Никитин.

Выставка шорт-листа номинантов премии «Инновация» будет проходить в Арсенале в течение полутора месяцев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 8 июня в Нижегородском кремле на площадке перед зданием Законодательного собрания региона состоялся международный фестиваль современной академической музыки Opus 52. Впервые Кремль был открыт до 3:00 утра, зрители фестиваля могли сидеть на траве, устраивать пикники или занимать предложенные организаторами места. Вице-губернатор Александр Югов пообещал, что если нижегородцы одобрят, то в следующем году эта площадка вновь станет местом проведения международного фестиваля.