Вашингтон, 20 июня, 2019, 00:53 — ИА Регнум. По словам личного адвоката США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, в окружении недавно избранного президента Украины есть группа людей, «являющихся врагами США». Почему украинский след в истории с «влиянием на выборы в США» до сих пор горяч и будет жечься еще долго, рассказывает в своей статье автор Федор Яковлев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Захват в 2014 году «черной книги» Партии регионов Украины дал пищу для умов специалистам по антикоррупционной деятельности в США. Сумма взяток, указанная в этом документе, составляет около $2 млрд, а в числе получателей присутствуют не только представители украинского политикума, но и зарубежные политики, общественные деятели, представители международных организаций, судьи — в том числе высших судебных инстанций.

В числе прочих в этом «хозяйственном» документе засветился и глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт, получивший от Партии регионов почти $13 млн, правда, попал под расследование Манафорт не за это, но сам факт был усиленно использован недругами Трампа для препятствования избранию того президентом США. Когда же это не помогло, ситуация несколько зависла, и расследование путей, по которым астрономические суммы попадали в руки тех или иных американских политиков, несколько притормозилось. Хотя история с Манафортом могла бы сыграть критическую роль в карьере Трампа, ее значительно перекрыла безответственность Хиллари Клинтон с использованием личной электронной почты для пересылки документов, содержащих государственную тайну.

Эти и другие удивительные эпизоды, сопутствовавшие предвыборной и поствыборной борьбе в США, создают впечатление, которое неплохо выразил американский писатель и журналист Майк Уитни, сказавший, что «весь этот шум заставляет считать, что существует альтернативная властная структура, которая действует вне поля зрения общественности, а избранное правительство держит мертвой хваткой».

Читайте статью Федора Яковлева «Почему Трамп не может справиться с украинским депутатом».