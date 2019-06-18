Киев, 18 июня, 2019, 16:33 — ИА Регнум. 212 инвестиционных фондов из 25 стран мира приобрели семилетние украинские государственные облигации, номинированные в евро.

Gov.ua Оксана Маркарова

Об этом сегодня, 18 июня, сообщила украинский министр финансов Оксана Маркарова.

«Это хорошо, потому что это существенно расширяет круг инвесторов в Украине в последующие годы», — отметила в своем комментарии министр.

Также Маркарова заявила, что министерство финансов под ее руководством продолжит работать над сохранением макростабильности и ускорением роста, над улучшением рейтингов и последующим снижением стоимости заимствований.

ИА REGNUM напоминает, что Украина выпустила новые евробонды в евро 13 июня — семилетние еврооблигации на 1 миллиард евро с доходностью 6,75%. Встречи с инвесторами в рамках подготовки соглашения начались 10 июня и проходили в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Власти Украины отмечали как позитив, что спрос на еврооблигации Украины превысил 5,5 млрд евро.

«Украина… разместила семилетние еврооблигации на €1 млрд евро под 6,75% годовых… Дорого это или дешево? Все познается в сравнении», — комментирует ситуацию экономист Виктор Скаршевский.

Далее эксперт приводит следующие данные — доходность украинских еврооблигаций, номинированных в евро, в 13,5 раз выше литовских еврооблигаций, в 4,4 раза выше казахстанских, в 2,8 раза выше российских и в 2,3 раза выше газпромовских.

Еще более резкую оценку дает эксперт Сергей Доротич, отмечая, что этот заем обходится Украине в 2−3 раза дороже денег от МВФ.

«Вы совсем с ума сошли? В банки Украины заходили? Знаете, почем украинец, у которого по всем оценкам сотни миллиардов евро на руках, может разместить евродепозит в банке? Под 4%, не больше! Зачем вы даете возможность кому-то заработать на Украине? Почему не привлечь под 5−6% евро, которые на руках у жителей Украины», — эмоционально комментирует специалист.