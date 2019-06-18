Киев, 18 июня, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Власти Украины доводят ситуацию с транзитом российского газа до патовой потому, что действуют в чужих политических интересах, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 18 июня, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя высказывания президента Украины после встречи с канцлером Германии, а также ход переговоров «Газпрома» и «Нафтогаза».

Газопровод

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский после встречи с Ангелой Меркель заявил, что стороны обсуждали тему «Северного потока — 2». Позиции сторон диаметрально противоположны, сказал президент Украины, добавив, что в любом случае благодарен Меркель за обмен мнениями.

Зеленский добавил, что рассчитывает на прогресс в вопросе о продлении договора о транзите российского газа через Украину. Одновременно с этим стало известно об отказе «Нафтогаза» обсуждать новый контракт с «Газпромом» «с чистого листа», то есть при условии прекращения всех споров в арбитражных судах.

«Владимир Зеленский заявил, что обсуждал с Ангелой Меркель тему «Северного потока — 2», но прямого отношения к транзиту газа через Украину этот вопрос не имеет. Обе нити «Северного потока» — это проекты, которые должны обеспечивать газом Германию. Для поставок в других европейские страны может использоваться как турецкий, так и старый украинский маршруты.

Почему Украина не соглашается на предложенные «Газпромом» компромиссы? Потому что в ситуации с транзитом Украина продолжает отстаивать свое право диктовать условия этого транзита.

Но договор прекращает действовать в 2019 году, а принудить «Газпром» будет непросто. Если предложение украинской стороны будет «Газпрому» невыгодно, он просто не продлит этот договор. Это приведет к банкротству «Нафтогаза», «Газпром» при этом не пострадает, поскольку он уже уведомил европейских потребителей о возможной проблеме и о готовности поставлять газ другими путями.

Почему украинские власти ведут себя именно так? Видимо, по политическим мотивам, потому что Украина не является самостоятельным политическим субъектом.

Ситуация может стать патовой, возникнет необходимость ограничивать поставки газа предприятиям и населению. Это можно будет использовать как повод для новых обвинений и санкций. Возможно, им нужна резонансная история о том, что «Газпром» отказался поставлять газ на Украину по украинским условиям, и что это привело к большим проблемам», — отметил Дмитрий Кумановский.