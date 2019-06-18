Киев, 18 июня, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Аппарат президента Украины подготовил два законопроекта об ответственности депутатов Верховной рады за прогулы заседаний парламента, а также за голосование по чужим карточкам, заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, сообщило 18 июня издание «Украинская правда».

Верховная рада Украины

«Очень надеюсь, что в ближайшее время они будут внесены в Верховную раду», — отметил он.

Напомним, ранее Стефанчук заявил, что поведение Верховной рады, отказывающейся рассматривать законопроекты и команды президента Украины, напоминают попытку узурпации власти.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что восемь из десяти решений украинского парламента принимаются путём голосования депутатов по карточкам своих отсутствующих коллег — так называемым «кнопкодавством».

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