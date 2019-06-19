Москва, 19 июня, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Многие интернет-пользователи поддерживают сестер Хачатурян, публикуя посты в социальных сетях с хештегами #мысестрыхачатурян, #трисестры и #свободусестрамхачатурян. Однако есть немало и тех, кто призывает помнить, что убийство всегда остаётся убийством.

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После публикации видео на YouTube-канале «Феминистки поясняют», в котором авторы предлагали запустить информационную кампанию в поддержку сестёр Хачатурян, участники социальных сетей поддержали инициативу феминисток. На страницах пользователей появляются рассуждения о проблемах домашнего насилия в России. Причиной обсуждения стала ситуация вокруг сестер Хачатурян: девушкам грозит до 20 лет тюремного заключения за убийство отца. Согласно установленному Следственным комитетом мотиву, отец трех сестер неоднократно причинял им физический и психологический вред.

https://twitter.com/nuledinits/status/1140939352073277440

https://twitter.com/sehgalla/status/1140938167517925376

https://twitter.com/Elendy_Fanar/status/1140927044613808128

https://www.instagram.com/p/By2P-B1CxCo/

https://www.instagram.com/p/ByxBFCWCK_s/

«Это касается всех нас. Пока существует статья о декриминализации домашнего насилия, пока социальная сфера умирает и финансируется по остаточному принципу, это будет повторяться. Они будут избивать и насиловать. Если вы посмеете защититься — круг замкнётся и вы окажетесь крайней», — пишет пользовательница ВКонтакте Анастасия Ш.

«Я с детства знала, что не защищена, мне даже кажется, что в момент, когда я однажды проснулась от криков озверевшего отца, который кричал, что всех убьет, а дом сожжет, я поняла, что спасаться нужно прямо сейчас, в голове были мысли о том, что главное сейчас поулыбаться, чтобы он отвёз меня к бабушке, и делать вид, что ничего не случилось, а потом я увидела маму с синяками», — признается Светлана Н.

Однако некоторые пользователи отмечают, что ситуация весьма неоднозначная. Они призывают людей помнить, что убийство всегда наказуемо.

https://twitter.com/ringef_/status/1140734081497538560

https://twitter.com/d_shoshin/status/1140920094840819712

https://twitter.com/strange_deviant/status/1140670137625956352

Социальная сеть Twitter Комментарии пользователей

На портале Change.org также появилась петиция в поддержку сестер Хачатурян — ее подписало на момент написания этой заметки 28 тысяч человек.

17 июня 2019 года на YouTube-канале «Феминистки поясняют» феминистки опубликовали видео с предложением выходить на одиночные пикеты и освещать дело сестер Хачатурян в сети под тематическими хештегами.

27 июля 2018 года Михаил Хачатурян был найден мертвым на лестничной площадке в московском подъезде. Его дочерей подозревали в убийстве и посадили под домашний арест на год. Спустя год, 14 июня 2019 года Следственный комитет выдвинул против сестёр Хачатурян обвинение в убийстве человека группой лиц, совершенном по предварительному сговору.

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