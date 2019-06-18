Берлин, 18 июня, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Очередная встреча в «нормандском формате», посвящённая урегулированию конфликта в Донбассе, должна пройти как можно раньше, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга в Берлине, сообщило 18 июня информационное агентство «УНН».

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон

Он рассказал, что встреча состоится после парламентских выборов на Украине.

«Вчера я говорил об этом во Франции с президентом Макроном (Эммануэль Макрон). Я хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому первая рабочая встреча запланирована уже на июль», — уточнил Зеленский.

Напомним, странами «нормандской четвёрки» являются Россия, Германия, Франция и Украина. В 2015 году Украина подписала Минские соглашения, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе, а остальные страны выступили гарантами того, что Украина выполнит договорённости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что готов возобновить переговоры в «нормандском формате», если Россия отпустит моряков, задержанных во время провокации в Чёрном море в конце в 2018 года.

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