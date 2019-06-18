Киев, 18 июня, 2019, 15:27 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о первых законодательных инициативах, которые он намерен реализовать после избрания новой Верховной рады.

Цитата из к/ф Слуга народа. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина Владимир Зеленский

Об этом он заявил в ходе встречи с главой Бундестага Вольфгангом Шойбле во время визита в Германию сегодня, 18 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, отметил Зеленский, это — запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте президента и отмены депутатской неприкосновенности.

«Это инициативы, о которых украинцы мечтают 28 лет», — заявил президент.

Напомним, что в начале июня Зеленский в специальном обращении «поблагодарил» народных депутатов за то, что подтвердили правильность его решения о роспуске Верховной рады нынешнего созыва.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook Администрация президента.

«Депутаты… оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение. Как много они оставили следующим поколениям, своим детям и внукам! Спасибо, что своей «плодотворной работой» доказываете всей стране — решение о роспуске Рады было правильным», — отметил президент.

Досрочные парламентские выборы должны состояться на Украине 21 июля, однако в настоящий момент Конституционный суд еще рассматривает, законно ли решение Зеленского о роспуске парламента. Если суд отменит досрочные выборы Рады, плановые выборы должны состояться осенью этого года.