Лидс, Великобритания, 18 июня, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Ученые выявили, что глобальное потепление может спровоцировать гораздо больше «приступов сильной засухи», а также разрушительных наводнений в Африке, чем прогнозировалось ранее, передает The Observer со ссылкой на новое исследование.

Изменение погодных условий в Африке

В исследовании говорится, что в течение следующих 80 лет на континенте будет случаться намного больше экстремальных погодных ситуаций, в том числе интенсивных осадков. Это может привести к наводнениям и штормам. Кроме того, эти катаклизмы, вероятно, будут чередоваться с более сильными засухами в течение вегетационного периода, что также могут нанести ущерб урожаю и производству продовольствия.

«По сути, мы обнаружили, что обе крайности экстремальных погодных явлений в Африке станут более суровыми», — сказала Элизабет Кендон из Хэдли-центра Метеорологического бюро в Эксетере.

«Периоды экстремального числа осадков будут ухудшаться, но и проявление сухих периодов во время вегетации также станет более серьезным», — добавила исследовательница.

По ее словам, этот двойной метеорологический удар, вероятно, связан со сжиганием ископаемого топлива, которое увеличивает уровень углекислого газа в атмосфере и вызывает его нагрев. В прошлом месяце уровень углекислого газа достиг 415 частиц на миллион, самого высокого уровня с тех пор, как Homo sapiens впервые появился на Земле — и ученые предупреждают, что уровни, вероятно, продолжат движение по восходящей в течение нескольких десятилетий. В результате произойдет глобальное повышение температур в опасных масштабах.

Новое метеорологическое исследование, проведенное учеными в Метеорологическом бюро при сотрудничестве с исследователями из Института климата и атмосферных наук Университета Лидса, свидетельствует о вероятном воздействии повышений температуры на Африку и указывает на то, что западные и центральные районы пострадают от воздействия погодных условий больше всего. Ожидается, что за это время во многих странах этих регионов, включая Нигер, Нигерию и Демократическую Республику Конго, будет наблюдаться значительный рост населения, и они будут особенно уязвимы к сильным наводнениям.

«Нам удалось смоделировать, гораздо более детально, чем это было возможно ранее, способ изменения характера осадков в Африке», — сказала Кендон.

В прошлом считалось, что интенсивные осадки будут происходить в регионе каждые 30 лет. Новое исследование, финансируемое британской иностранной поддержкой, показывает, что это будет случаться каждые три или четыре года, отметила она.

«Наше исследование показывает, что экстремальные выпадения осадков будут наблюдаться в семь или восемь раз чаще, чем сегодня», — сказала Кендон.

Новое исследование, опубликованное в научном журнале Nature Communications, основано на прогнозах осадков в Африке, которые были составлены благодаря детальному анализу погодных условий.

«Африка является одной из частей планеты, которая будет наиболее уязвимой к изменению климата, — сказала Кендон. — Наше исследование распределения осадков показывает, что будут возникать очень серьезные проблемы в плане обеспечения продовольственной безопасности и борьбы с засухами».