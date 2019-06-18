Москва, 18 июня, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Замглавы правительства РФ, глава Минфина Антон Силуанов заявил о продолжении финансовой помощи субъектам РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Антон Силуанов

«Мы не предлагаем сокращать или оптимизировать финансовую помощь регионов, наоборот, будем увеличивать и увеличиваем поддержку регионов как в части сбалансированности, так и в части национальных проектов, потому что значительная часть мероприятий национальных проектов реализуется в регионах», — заявил Силуанов в Госдуме в ходе обсуждения поправок в бюджет-2019.

Правительственный законопроект, устанавливающий классификацию регионов РФ в зависимости от размера их долгов, а также вводящий ограничение расходов на обслуживание долга регионов, Госдума приняла в первом чтении 21 мая 2019 года. Документ готовится к рассмотрению во втором чтении.

Читайте также: Силуанов запутался со сроками роста числа регионов-доноров